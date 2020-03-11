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Жители Орла стали чаще брать детей-сирот под свою опеку

Об этом сообщает сайт городской администрации.


В Орле 249 детей воспитываются в опекунских семьях, 177 детей — в приемных семьях, 51 ребенок находится в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в учреждениях профессионального образования.

В 2019 году 76 детей обрели родителей. 58 из них были взяты под опеку,
15 детей попали в приемные семьи, троих малышей усыновили.

Количество приемных семей увеличилось: если в 2012 году в Орле было 30 приемных семей, то в 2019 их количество возросло до 130.


Орловское Информбюро
11 марта 2020 года
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