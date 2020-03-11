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Дефицит бюджета Орла составил 395,4 млн рублей

Итоги исполнения бюджета Орла за 2019 год подвели на рабочем совещании в администрации города.


Об исполнении бюджета муниципалитета в 2019 году доложил руководитель финансово-экономического блока Игорь Краличев.

С учётом всех корректировок бюджет города Орла в 2019 году утверждён в следующих параметрах: 8 млрд 120 млн рублей доходов, 8 млрд 515,4 млн рублей расходов. Плановый дефицит составил 395,4 млн рублей.

Фактически бюджет муниципалитета по доходам исполнен в сумме 6 млрд 717,1 млн рублей (82,7% от запланированного).

В структуре доходов бюджета Орла на налоговые и неналоговые доходы приходится 33,4% (2 млрд 243 млн рублей). Из них 6,8% (459,7 млн рублей) — это дотации, 59,8% (4 млрд 14,4 млн рублей) — межбюджетные трансферты.

По сравнению с 2018 годом доходы бюджета увеличились на 672,9 млн рублей (на 11,1%) за счет роста межбюджетных трансфертов. При этом поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 57,2 млн рублей (на 2,5%).

Наиболее существенное снижение сложилось по доходам от реализации имущества (на 90 млн рублей) и по земельному налогу (на 48,5 млн рублей).

В тоже время рост поступлений зафиксирован по налогу на доходы физических лиц (на 58,4 млн рублей), налогу на имущество физических лиц (на 23,1 млн рублей), арендной плате за земельные участки (на 13,6 млн рублей).

Доходы бюджета направлены на исполнение расходных полномочий муниципального образования в соответствии с утвержденным бюджетом.

Исполнение городского бюджета за 2019 год по расходам составило 6 млрд 803,8 млн рублей (79,9% от годового плана). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 672,7 млн рублей (на 11 %).


Орловское Информбюро
11 марта 2020 года
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