В 2019 году большая часть расходной части бюджета Орла была направлена на социально-культурную сферу В абсолютном выражении это 4 млрд 524,7 млн рублей.





По информации руководителя финансово-экономического блока Игоря Краличева, расходы на образование составили 3 млрд 902,5 млн рублей (85,5% от утвержденного бюджета), из них 3 млрд 142,6 млн рублей (80,5% от общих расходов по отрасли) — на зарплату с начислениями.



244,1 млн рублей направлены на питание: 139,8 млн рублей — школьное (в том числе 79,5 млн рублей направлены на погашение кредиторской задолженности за 2018 год), 103,9 млн рублей — дошкольное, 400 тыс. рублей — на питание спортсменов в учреждениях дополнительного образования.



На проведение оздоровительной кампании детей направлено 30 млн рублей.



Ещё 113 млн рублей пошли на строительство детских садов на ул. полковника Старинова и ул. Планерной.



Расходы на культуру сложились в размере 190,6 млн рублей (92,5% от утвержденного бюджета).



Расходы на физическую культуру и спорт составили 2,7 млн рублей (100% от годовых назначений). На эти средства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» проведено 144 физкультурно-спортивных мероприятий.



На социальную политику израсходовано 429 млн рублей (91,9% от годовых назначений).





Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



