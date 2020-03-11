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Бюджет Орла-2019: содержание транспорта и дорог

Итоги исполнения бюджета Орла за 2019 год подвели на рабочем совещании в администрации города.


Согласно докладу руководителя финансово-экономического блока Игоря Краличева, расходы на транспорт составили 17,9 млн рублей, из них 17,7 млн рублей — это субсидии транспортным организациями, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла, 1 млн рублей — по дачным маршрутам.

Обслуживание Интернет-сайта «Транспорт-онлайн» обошлось в 200 тыс. рублей.

Дорожный фонд исполнен по расходам в размере 913,6 млн рублей (57,3% к годовому плану), с увеличением расходов к уровню 2018 года на 245,3 млн рублей. Из общего объема расходов 899,7 млн рублей — это средства областного бюджета, 13,9 млн рублей — городского бюджета.

411 млн рублей израсходованы на содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 379,7 млн рублей — на ремонт и капитальный ремонт автодорог, 119,9 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий в рамках программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 1,7 млн рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019 - 2021 годы», 1,3 млн рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов.


Орловское Информбюро
11 марта 2020 года
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