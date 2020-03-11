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Бюджет Орла-2019: ЖКХ и благоустройство города

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 656,8 млн рублей (71,5% от годовых ассигнований).


На жилищное хозяйство израсходовано 56,9 млн рублей, в том числе:

26,4 млн рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

25,4 млн рублей на взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

3,5 млн рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов;

1,4 млн рублей на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

200 тыс. рублей на снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками.

На коммунальное хозяйство израсходовано 16,3 млн рублей (100% от годовых ассигнований). Все средства израсходованы на строительство водовода по ул. Высоковольтная от Лужковского водовода до Кромского шоссе.

На благоустройство города израсходовано 508,0 млн. рублей (81,1% от годовых ассигнований). Средства направлены на:

382,7 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»;

64,6 млн рублей на уличное освещение;

26,3 млн рублей на содержание парков и скверов города, знаков безопасности на водных объектах, вывоз мусора в дни проведения экологических субботников; изготовление, монтаж и демонтаж праздничной атрибутики по городу, благоустройство и содержание контейнерных и бункерных площадок;

14,8 млн рублей на озеленение;

10,7 млн рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов;

5,3 млн рублей на организацию и содержание мест захоронения;

2,8 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора с контейнерных площадок частного сектора города Орла;

по 400 тыс. рублей на реконструкцию сетей наружного освещения и демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств.


Орловское Информбюро
11 марта 2020 года
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