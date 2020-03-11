Дефицит бюджета города Орла за 2019 год составил 86,7 млн рублей

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 185,3 млн рублей (100% от годового плана).



По информации руководителя финансово-экономического блока Игоря Краличева, дефицит бюджета города Орла за 2019 год составил 86,7 млн рублей. Источники его финансирования – изменение остатков средств бюджета и средства от продажи акций.



Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 млрд 312 млн рублей.





Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



