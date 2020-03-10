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Орловец предстанет перед судом за жестокое убийство

Трагедия произошла в апреле минувшего года.


Завершено расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя, совершенного с особой жестокостью. Мы рассказывали об этом в программе «Вести. Орел».

33-летний местный житель обвиняется не только в жестоком убийстве, сокрытии тела, но и в краже.

Следствием установлено, что в ночь с 11 на 12 апреля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дачном участке СНТ «Наука», совершил убийство местного жителя на почве личных неприязненных отношений, путем нанесения ему отверткой множественных ударов, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Продолжая свою преступную деятельность, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник расчленил тело потерпевшего и вывез его, при содействии своего знакомого, в район дачных участков, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, где сбросил фрагменты тела в заброшенный колодец.

Кроме того, обвиняемый похитил имущество потерпевшего на общую сумму более 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Действия 32-летнего местного жителя, являвшегося свидетелем произошедшего, совершившего укрывательство особо тяжкого преступления, квалифицированы следствием по ст. 316 УК РФ. Предварительное следствие по данному уголовному делу также завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета.


Орловское Информбюро
10 марта 2020 года
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