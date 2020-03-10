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В Орле завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Альфа-Банк»


Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отдела агентурно-оперативной и розыскной работы УУР УМВД России по Орловской области, главного специалиста отдела патриотического воспитания Администрации Орловской области и безработного местного жителя. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2017 года по июль 2018 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств АО «Альфа-Банк», используя ООО «Резерв» как организацию, не осуществляющую реальную хозяйственную деятельность, и от имени которой будут заключаться кредитные договоры с АО «Альфа-Банк», перерегистрировали ее на имя местного жителя, не осведомленного о преступном умысле обвиняемых, который заключил с АО «Альфа-Банком» договор о сотрудничестве. Согласно договору, имея полномочия от имени банка заключать договоры кредитования с физическими и юридическими лицами, руководство ООО «Резерв» от имени банка заключило фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области, без их ведома и согласия, на получение ими денежных средств для приобретения товаров, реализуемых ООО «Резерв» на общую сумму более 5 миллионов рублей. Указанные денежные средства поступили в распоряжение обвиняемых, которые распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий обвиняемых АО «Альфа-Банк» причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, по завершении которого оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета.


Орловское Информбюро
10 марта 2020 года
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