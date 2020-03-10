вторник 10.03.2020 20:13:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

НКМЦ им. Круглой: состояние малыша после удара током - удовлетворительное

Поражение электрическим током мальчик получил, проходя мимо фонарного столба на улице Металлургов.


Обстоятельства несчастья в соцсетях изложила мама пострадавшего ребенка Оксана Алентьева. Сейчас четырехлетний мальчик находится под круглосуточным наблюдением врачей.

По словам матери, ее малыш не шалил, не искал неприятностей. И, тем не менее, мальчик - пациент детской травматологии.

Оксана Алентьева, мать пострадавшего: «Ребенок, проходя мимо проводов, наклонился за веревочкой от машины, которую он катил, и щекой коснулся пучка оголенных проводов. Мгновенно зашелся криком, плачем».

По мнению медиков, маленький пациент отделался сравнительно легко, ведь ток напряжением в 220 Вольт грозит смертельными поражениями. Именно поэтому считать случившееся пустяком врачи не склонны.

Виктор Сауткин, и.о. заведующего отделением травматологии НКМЦ им. З. И. Круглой: «На данный момент состояние пациента ближе к удовлетворительному. Ежедневно идет фиксация кардиограммы под присмотром кардиолога Прогноз благоприятный».

Злополучный столб у дома № 20 по улице Металлургов от десятков других теперь отличают лишь новые саморезы, которыми к нему прижата крышка, исключающая доступ к проводам. В УКХ города Орла, где фонарь находится на балансе, предположили: опору кто-то разукомплектовал по хулиганским мотивам.

Игорь Мельников, замначальника отдела управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Кто-то, видимо, отвинтил, кому-то нужна была эта железка, потому что месяц назад там проводились работы и все было нормально. Меры приняты. Сегодня с утра уже все было устранено, люк закрыт».

А вот в прокуратуре области инцидент не склонны считать исчерпанным. Там начали проверку.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства при содержании объектов электросетевого хозяйства. По итогам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания указанных объектов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования».

Но для мамы пострадавшего Андрюши поиск виновных сейчас не главное. Ей важно лишь одно: чтобы ребенок покинул больницу здоровым.


Иван Суверин
10 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.