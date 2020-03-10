НКМЦ им. Круглой: состояние малыша после удара током - удовлетворительное Поражение электрическим током мальчик получил, проходя мимо фонарного столба на улице Металлургов.





Обстоятельства несчастья в соцсетях изложила мама пострадавшего ребенка Оксана Алентьева. Сейчас четырехлетний мальчик находится под круглосуточным наблюдением врачей.



По словам матери, ее малыш не шалил, не искал неприятностей. И, тем не менее, мальчик - пациент детской травматологии.



Оксана Алентьева, мать пострадавшего: «Ребенок, проходя мимо проводов, наклонился за веревочкой от машины, которую он катил, и щекой коснулся пучка оголенных проводов. Мгновенно зашелся криком, плачем».

По мнению медиков, маленький пациент отделался сравнительно легко, ведь ток напряжением в 220 Вольт грозит смертельными поражениями. Именно поэтому считать случившееся пустяком врачи не склонны.



Виктор Сауткин, и.о. заведующего отделением травматологии НКМЦ им. З. И. Круглой: «На данный момент состояние пациента ближе к удовлетворительному. Ежедневно идет фиксация кардиограммы под присмотром кардиолога Прогноз благоприятный».

Злополучный столб у дома № 20 по улице Металлургов от десятков других теперь отличают лишь новые саморезы, которыми к нему прижата крышка, исключающая доступ к проводам. В УКХ города Орла, где фонарь находится на балансе, предположили: опору кто-то разукомплектовал по хулиганским мотивам.



Игорь Мельников, замначальника отдела управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Кто-то, видимо, отвинтил, кому-то нужна была эта железка, потому что месяц назад там проводились работы и все было нормально. Меры приняты. Сегодня с утра уже все было устранено, люк закрыт».

А вот в прокуратуре области инцидент не склонны считать исчерпанным. Там начали проверку.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства при содержании объектов электросетевого хозяйства. По итогам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания указанных объектов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования».

Но для мамы пострадавшего Андрюши поиск виновных сейчас не главное. Ей важно лишь одно: чтобы ребенок покинул больницу здоровым.





Иван Суверин

10 марта 2020 года



