Воинские захоронения в Орле приведут в порядок к 30 апреля Городские власти объявили аукцион на выполнение работ.





Заявки уже принимают. Сам аукцион состоится 18 марта. Задача подрядчика, который получит контракт, - привести в порядок воинские захоронения на Наугорском, Троицком, Крестительском, Лужковском и Иоанно-Богословском кладбищах Орла. К 30 апреля все работы должны быть выполнены.





Мария Семак

11 марта 2020 года



