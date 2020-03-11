В Орле учителя-конкурсанты провели открытые уроки В областном центре проходит конкурс профессионального мастерства.





Открытый урок это первое испытание регионального очного этапа всероссийского конкурса « Учитель года России ». Участие в нем принимают победители муниципальных этапов - 22 преподавателя и столько же оригинальных открытых уроков. В программе - полный набор предметов стандартного учебного плана. По мнению организаторов, открытый урок помогает не только показать знание предмета, но и раскрыть творческий потенциал учителя. Конкурсантов ждут еще открытое внеурочное занятие, публичное выступление и мастер-класс. Лучший из них будет представлять регион в финале всероссийского конкурса в Волгограде.





Оксана Гранн

11 марта 2020 года



