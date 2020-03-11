Команда ОрелГУ начинает серию домашних матчей Первенства Первой лиги зоны «Центр» по мини-футболу

Сегодня и завтра ребята принимают на своей площадке липецких студентов.



Начало матчей: 11 марта в 19:00, 12 марта в 15:00. Игры пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ имени Тургенева. Вход свободный.



Сейчас наша команда занимает пятое место в турнирной таблице Первенства Первой лиги зоны «Центр». Соперники идут на третьем месте. Отметим, что у наших футболистов сыграно на 4 игры меньше, чем у липчан.





Мария Семак

11 марта 2020 года



