В Орле в купальный сезон привлекут общественных спасателей Набор начнется 20 мая.





Соискатели пройдут инструктаж, их обеспечат необходимым инвентарем за счет бюджета Орла. Оттуда же выделят средства на заработную плату. К работе спасатели приступят 1 июня – в день открытия купального сезона. Дежурить у водоемов будут до 31 августа.





Мария Семак

11 марта 2020 года



