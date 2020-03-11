В Орле ищут очевидцев ДТП 4 марта в 13:40 водитель, управлял автобусом ПАЗ, следовал по ул. Комсомольской. В районе д. № 247 допустил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген».





Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просят сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.





Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



