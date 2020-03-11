В Мценске прошел городской конкурс «Автоледи-2020»

Конкурс состоял из нескольких этапов.

Участницы решали теоретические задания по правилам дорожного движения, показывали знания марок машин, а также выполняли практические задачи на полигоне и автотренажёре. Кроме того, в творческом этапе испытания участницы разработали новые знаки дорожного движения и представили зрителям и жюри свои варианты.

По результатам конкурса победительницей стала заведующая детским садом №6 Вероника Осипова, «серебро» завоевала директор школы №9 Василина Полякова, а третье место заняла педагог-психолог техникума агробизнеса и сервиса Зульфия Атабаева. Участницам вручили почётные грамоты и призы, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

