На автодороге Орел – Брянск не разъехались Рено и ПАЗ ДТП произошло 10 марта в 12:35.





Водитель, управляя «Рено Дастер», следовал в районе 20 км автодороги Орел - Брянск, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ-32053. В результате ДТП водителю автомобиля «Рено» оказана медицинская помощь, не госпитализирован. За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



