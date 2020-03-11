Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр

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Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной организации азартных игрПреступление выявлено при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.
Как сообщили в следственном комитете, по данным следствия, с мая 2018 года по март 2020 подозреваемые, действуя организованной преступной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в Железнодорожном районе города Орла.
Задержаны предполагаемые содержатели игорного притона - четыре человека, которые, как считают в СК, составляли организованную преступную группу. В качестве доказательств преступной деятельности изъяты покерные столы, карты, фишки.
В ходе проведения первоначальных следственных действий, под тяжестью предъявленных улик, подозреваемые сознались в содеянном и дали признательные показания. Расследование продолжается.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Иван Суверин
11 марта 2020 года