Сегодня утром часть Советского района Орла осталась без воды Причина - технологическое повреждение стальных фасонных частей трубы.





В настоящее время на улице Салтыкова-Щедрина аварийная бригада заменяет стальные части на новые - чугунные. Ориентировочно работы продолжатся 3 часа. Как пояснил главный инженер ВКХ «Орелводоканал» Владислав Терновых, на предприятии реализуется программа по замене стальных частей трубопровода на чугунные.



Что касается водоснабжения, два спецавтомобиля заправлены питьевой водой и по первому требованию готовы подъехать в нужное место.





Юлия Опанасюк

11 марта 2020 года



