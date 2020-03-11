МЧС: в Орловской области ожидается ухудшение погоды Неблагоприятные погодные явления ожидаются 11 и 12 марта.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, возможны дожди, порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днем +7°С…+12°С.



13 марта ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.





Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



