Мест для проведения публичных мероприятий в Орле может стать больше Члены Общественного Совета обсудили поправки в соответствующий закон.





Сейчас, согласно проекту, ограничения касаются четырех территорий. Собрания, митинги, шествия предлагается запретить во время работы ярмарок выходного дня. Члены Общественного Совета высказали свои предложения. Проект закона будет вынесен на мартовскую сессию облсовета во втором чтении.





Надежда Невматулина

11 марта 2020 года



