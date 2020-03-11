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Андрей Клычков находится с рабочей поездкой в Малоархангельском районе области

Визит главы региона начался с посещения модульных фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Каменка и селе Дубовик.


Дубовицкий и Каменский ФАПы были введены в эксплуатацию в прошлом году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Стоимость каждого ФАПа составляет порядка 4,6 млн рублей. Они оснащены современным оборудованием и необходимыми изделиями медицинского назначения в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи. Обеспечена доступность ФАПов для маломобильных групп населения.

Дубовицкий фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 239 человек – это жители сел Дубовик, Покровское, деревень Матюхино и Юдино. К Каменскому ФАПу прикрепрено население деревень Каменка и Петровка, это порядка 330 человек.

Андрей Клычков отметил, что к 2021 году планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 30 современных фельдшерско-акушерских пунктов в Орловской области, еще один появится в селе Хитрово Малоархангельского района.

В этот же день губернатор посетил Каменскую среднюю общеобразовательную школу, где обсудил с руководством учреждения вопросы капитального ремонта здания, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
11 марта 2020 года
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