Андрей Клычков встретился с орловскими омбудсменами Рабочая встреча прошла сегодня в областной администрации.





Участниками встречи стали уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, уполномоченный по правам ребенка Владимир Поляков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Евгений Лыкин.



Как пишет информационный портал Орловской области, омбудсмены ежегодно отчитываются о работе перед главой региона. Доклады о деятельности уполномоченных также направлены в Орловский областной Совет народных депутатов, в правоохранительные органы.



Омбудсмены представили главе региона отчет о работе по итогам 2019 года, рассказали об успехах, проблемах и путях их решения. Также был представлен подробный анализ обращений жителей Орловщины в аппарат уполномоченных. Больше всего вопросов связано с социальной защитой населения, различными выплатами, предоставлением жилья детям-сиротам и земельных участков многодетным семьям.



Александр Лабейкин отметил, что в аппарат уполномоченного по правам человека в прошлом году поступило немало обращений по пенсионным вопросам. В этой связи омбудсмен обратил особое внимание на значимость работы архивов и их поддержку.



Активно обращаются орловские предприниматели к бизнес-омбудсмену. Как отметил Евгений Лыкин, рост числа обращений связан с изменением механизмов исчисления налогообложения и изменения кадастровой стоимости на недвижимое имущество и землю. Также немало обращений в аппарат уполномоченного было по результатам деятельности контрольно-надзорных органов.



Андрей Клычков подчеркнул, что динамика обращений в аппараты уполномоченных наглядно показывает, насколько эффективно решаются те или иные проблемы в регионе.





Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



