Орловщина нуждается в собственном экспортном предприятии Больше 150 тысяч тонн орловского зерна, вывезенные в прошлом году в портовые терминалы, остались неучтёнными федеральной таможенной службой. Из-за этого регион не выполнил показатели по экспорту. Как будет решаться проблема, и какие планы по экспорту продукции АПК стоят перед областью в этом году?





150 миллионов долларов - именно на такую сумму к 2024 году Орловщина должна экспортировать зерна, мяса, молока и другой продукции агропромышленного комплекса. Задача поставлена президентом, достигает регион её поэтапно. План на 2019 год включал в себя продажу злаков на 47 миллионов долларов, масложировой продукции - на 30 миллионов, пищевой и перерабатывающей продукции - на 8,5 миллионов, прочей продукции АПК более чем на 3 миллиона долларов.



В 2020 году экспорт продукции АПК должен принести Орловской области 90 миллионов долларов. Но область рискует не достичь плановых показателей, как это произошло в прошлом году. Всё - из-за снижения объёма экспорта зерновых. Федеральная таможенная служба не учла 150 тысяч тонн зерна, которые были вывезены из Орловской области в портовые терминалы, где трейдерами формируются крупные партии на зарубежный экспорт. Наше зерно учитывалось как вывезенное в другие регионы России. Им оно и шло в зачёт в качестве экспортируемого в зарубежье.



Отразить реальные объёмы экспорта продукции орловского агропромышленного комплекса помогло управления Россельхознадзора, специалисты которого подсчитали, что всего из нашего региона было вывезено больше 630 тысяч тонн зерна, в том числе 336,5 тысяч тонн для экспорта за рубеж. Кстати, показателей на этот год Орловщина уже начала достигать - на сегодняшний день АПК региона отгрузил на экспорт продукции на 19 миллионов долларов. Но таможенной службой снова учтена только половина.



Губернатор Андрей Клычков отметил, что ключевой задачей на данный момент является создание собственного экспортного предприятия.





Антон Киселёв

11 марта 2020 года



