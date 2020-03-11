среда 11.03.2020 20:26:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловщина нуждается в собственном экспортном предприятии

Больше 150 тысяч тонн орловского зерна, вывезенные в прошлом году в портовые терминалы, остались неучтёнными федеральной таможенной службой. Из-за этого регион не выполнил показатели по экспорту. Как будет решаться проблема, и какие планы по экспорту продукции АПК стоят перед областью в этом году?


150 миллионов долларов - именно на такую сумму к 2024 году Орловщина должна экспортировать зерна, мяса, молока и другой продукции агропромышленного комплекса. Задача поставлена президентом, достигает регион её поэтапно. План на 2019 год включал в себя продажу злаков на 47 миллионов долларов, масложировой продукции - на 30 миллионов, пищевой и перерабатывающей продукции - на 8,5 миллионов, прочей продукции АПК более чем на 3 миллиона долларов.

В 2020 году экспорт продукции АПК должен принести Орловской области 90 миллионов долларов. Но область рискует не достичь плановых показателей, как это произошло в прошлом году. Всё - из-за снижения объёма экспорта зерновых. Федеральная таможенная служба не учла 150 тысяч тонн зерна, которые были вывезены из Орловской области в портовые терминалы, где трейдерами формируются крупные партии на зарубежный экспорт. Наше зерно учитывалось как вывезенное в другие регионы России. Им оно и шло в зачёт в качестве экспортируемого в зарубежье.

Отразить реальные объёмы экспорта продукции орловского агропромышленного комплекса помогло управления Россельхознадзора, специалисты которого подсчитали, что всего из нашего региона было вывезено больше 630 тысяч тонн зерна, в том числе 336,5 тысяч тонн для экспорта за рубеж. Кстати, показателей на этот год Орловщина уже начала достигать - на сегодняшний день АПК региона отгрузил на экспорт продукции на 19 миллионов долларов. Но таможенной службой снова учтена только половина.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что ключевой задачей на данный момент является создание собственного экспортного предприятия.


Антон Киселёв
11 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.