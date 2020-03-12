Вниманию водителей! В Орле ограничат движение по улицам Васильевской и Розы Люксембург.





Как сообщает сайт городской администрации, в связи с ремонтом улично-дорожной сети с 16 марта по 31 августа временно ограничат движение транспортных средств по ул. Розы Люксембург и ул. Васильевской на участке от пер. Западного до Карачевского шоссе.





Орловское Информбюро

12 марта 2020 года



