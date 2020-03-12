Ливенских школьников познакомят с «Безопасностью будущего» 19 марта в Ливнах для школьников пройдёт «Урок цифры».





«Уроки цифры» проводятся во всех российских школах в течение учебного года. Организатором акции выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.



Специально для «Урока цифры» компания «Лаборатория Касперского» разработала тренажёр, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети будут знакомиться с миром информационной безопасности, пишет информационный портал Орловской области.



Все материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф после 23 марта.



В прошлом учебном году проект охватил более половины российских школьников. За год дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, больше 14 млн раз.





Орловское Информбюро

12 марта 2020 года



