В Орле пройдет финал спортивно-патриотического конкурса среди молодежи Будущие защитники Отечества продемонстрируют физическую подготовку, умение собирать и разбирать оружие.





Покажут и свои бытовые навыки, то есть будут пришивать пуговицы и воротнички, заправлять постель, чистить картошку. Помимо этого есть и теоретическая часть – ребята ответят на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всего в конкурсе принимают участие 24 команды, победителями станут – три из них.





Мария Семак

12 марта 2020 года



