После зоны – на работу В орловском региональном управлении труда и занятости помнят о тех, кто отбывает наказание в местах лишение свободы, но скоро освободится и планирует устроиться на работу.





Специалисты провели выездную консультацию в исправительной колонии №5. Они разъяснили, как стать на учет в центр занятости по месту своего жительства, рассказали о состоянии рынка труда, востребованных профессиях, возможности использования для поиска работы интернет ресурсов. Всего в 2020 году ведомство планирует совершить 20 выездов в колонии Орловской области, четыре из них запланированы на март.





Мария Семак

12 марта 2020 года



