Орловских писателей приглашают побороться за премию им. Афанасия Фета Награду в честь поэта учредили в минувшем году. А в этом году исполняется 200 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка.



Подать заявку необходимо до 1 апреля. На соискание премии принимается поэзия на русском языке и изданная в течение двух лет (2018-2019 гг.). Заявки принимают в отделе культуры администрации Мценского района. Более подробные сведения опубликованы на официальном сайте администрации.





Мария Семак

12 марта 2020 года



