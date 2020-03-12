Орловскую молодежь приглашают пообщаться с космонавтом Александром Мисуркиным

Как сообщает управление молодёжной политики департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, заседание дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» пройдет 13 марта. Начало встречи в 10 часов в училище Олимпийского резерва.



Герой России, исследователь космоса расскажет о полетах, ответит на вопросы, а также проведет мастер-класс по бадминтону. Кроме того, с Александром Мисуркиным можно будет сыграть партию. Главное взять с собой сменную обувь и спортивный костюм. И стоит заранее зарегистрироваться в информационной системе «Молодежь России».





Мария Семак

12 марта 2020 года



