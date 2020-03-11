В орловском СК начали проверку по факту необеспечения ребенка-инвалида лекарствами

Доследственная проверка инициирована по сообщениям местных СМИ.

Следователям предстоит выяснить, почему возникли проблемы, и кто персонально ответит за сложившуюся ситуацию с отсутствием медикаментов, говорится на сайте СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



