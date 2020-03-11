Андрей Клычков вручил труженикам тыла Малоархангельского района юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы Торжественная церемония состоялась сегодня в Малоархангельске рамках встречи губернатора с активом района.





Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручили четырем жителям района, которые своим трудом внесли вклад в победу над фашизмом. Это Василий Иванович Бабенков, Иван Александрович Ладыгин, Василий Иванович Синицын, Мария Ивановна Фомина.



Андрей Клычков сердечно поздравил ветеранов с предстоящей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Пожелал им крепкого здоровья и долголетия.





Орловское Информбюро

11 марта 2020 года



