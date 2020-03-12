Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Врачебная помощь для селян стала ближе. Жители Малоархангельского района получили большой подарок, стоимостью почти 10 млн. рублей.



- Карты - на стол! В Орле прикрыли незаконный покерный клуб. Мы получили эксклюзивное видео.



- Вентиль закрыт. Сегодня часть домов Советского района Орла провела день без воды.



- Письма в 43-й год. Мы начинаем акцию о героях, памяти и обязанности потомков перед защитниками.



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Вести-Орёл

11 марта 2020 года



