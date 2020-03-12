В Орле в ДТП погибли два человека Авария произошла 11 марта в 22 часа на улице Комсомольской в районе дома № 247.





Автомобиль «Вольво», двигавшийся со стороны автовокзала, вылетел с дороги, пересек тротуар и врезался в столб с такой силой, что корпус машины практически сомкнулся вокруг бетонной опоры. Авария не оставляла шансов на выживание 36-летнему водителю и его 32-летней пассажирке. Извлечь погибших из салона покореженной иномарки без помощи спасателей не удалось.





Иван Суверин

12 марта 2020 года



