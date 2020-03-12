В Орловской области начала работу горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции Граждане, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), могут получить консультацию специалистов.





Также необходимо сообщить по телефону горячей линии информацию о месте, датах пребывания и возвращения. При этом необходимо оставить свои контакты. Телефон горячей линии 8 (4862) 43-53-25 организован в Департаменте здравоохранения Орловской области.





Орловское Информбюро

12 марта 2020 года



