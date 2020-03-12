Орловцы встретились с актером и режиссером театра «Ленком» Сергеем Дьячковским Через несколько дней состоится премьера спектакля, который он поставил в орловском академическом театре.





Разговор со зрителем Сергей Дьячковский начал именно с этого. Затем немного рассказал о своей биографии и карьере в кино и на сцене. Многие молодые люди прекрасно помнят его по главной роли в сериале «Кремлевские курсанты». Актер получил и режиссерское образование, и в его копилке уже 15 спектаклей, который он поставил. И любовь к театру перевешивает все. Сергей Дьячковский, актер и режиссер: «Вообще театр, казалось бы, отмирающая штука, все время мы отмираем, отмираем - вот уже сколько лет, начиная с появления кинематографа, но это единственное живое общение артиста со зрителем, живая перекачка энергии, и потому он на самом деле бессмертен, и если получится сегодня привить интерес к театру, будет здорово».





Эва Стасюлевич

12 марта 2020 года



