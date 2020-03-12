Орловские депутаты обсуждают поправки в Конституцию РФ

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Орловские депутаты обсуждают поправки в Конституцию РФСейчас проходит внеочередное заседание облсовета.
В эти минуты региональный парламент рассматривает один из важнейших законопроектов в своей истории - закон о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Все поправки в Конституцию страны прошли обсуждения на профильных комитетах. Свою точку зрения высказала каждая партийная фракция. Ключевые изменения касаются обеспечения суверенитета страны, закрепления социальных гарантий, развития политической системы, усиления роли парламента и еще целого ряда аспектов.
Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Те поправки, которые внесли в Государственную думу, предварительно обсуждались на общественном совете, где были представители разных политических партий, представители общественности, которые вносили те или иные предложения. Они уже детально. Я думаю, большинство жителей также поддержат данные поправки».
Большой блок поправок направлен на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности и совершенствование законотворческого процесса. Орловские депутаты, как и большинство парламентариев страны, уверены, что вносимые изменения будут способствовать развитию демократических институтов.
Оксана Гранн
12 марта 2020 года