Орловские депутаты обсуждают поправки в Конституцию РФ

Сейчас проходит внеочередное заседание облсовета.

В эти минуты региональный парламент рассматривает один из важнейших законопроектов в своей истории - закон о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

Все поправки в Конституцию страны прошли обсуждения на профильных комитетах. Свою точку зрения высказала каждая партийная фракция. Ключевые изменения касаются обеспечения суверенитета страны, закрепления социальных гарантий, развития политической системы, усиления роли парламента и еще целого ряда аспектов.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Те поправки, которые внесли в Государственную думу, предварительно обсуждались на общественном совете, где были представители разных политических партий, представители общественности, которые вносили те или иные предложения. Они уже детально. Я думаю, большинство жителей также поддержат данные поправки».

Большой блок поправок направлен на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности и совершенствование законотворческого процесса. Орловские депутаты, как и большинство парламентариев страны, уверены, что вносимые изменения будут способствовать развитию демократических институтов.