Под Орлом пострадал пенсионер-велосипедист

ДТП произошло накануне около девяти часов вечера на автодороге Орел – Тамбов.

33-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Премиум», двигаясь по автодороге Орел – Тамбов, в районе 141 км допустил столкновение с движущимся впереди 70-летним велосипедом, который в результате ДТП получил телесные повреждения. После осмотра медиков и оказания помощи

направлен на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 2 погибли.