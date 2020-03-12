В Орловской области при ДТП пострадал подросток

Авария произошла 11 марта в 21:10 на автодороге М-2 «Крым».

22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигался по автодороге М-2 «Крым» и в районе 407 км допустил наезд на забор и металлическую газовую трубу. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2003 года рождения получил телесные повреждения, не госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 2 погибли.