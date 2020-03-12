Эдуард Трояновский не выйдет на ринг в Барселоне Причина – угроза распространения коронавируса.





О том, что 13 марта спортивное событие не состоится, орловский боксер рассказал в своем аккаунте в Instagram . Эдуард Трояновский должен был драться c Матиасом Раймундо Диасом. 39-летний россиянин имеет за плечами 28 побед при двух поражениях. Напомним, последний раз Трояновский выходил на ринг в ноябре 2019 года. Тогда он одержал победу над чехом Йозефом Заградником в поединке в рамках Международного боксерского шоу «Короли Нокаутов» в Санкт-Петербурге. Бой продлился все 10 раундов. Эдуард Трояновский победил единогласным судейским решением и стал обладателем титула Европейского Боксерского Парламента (ЕBP).





Анастасия Дорохова

12 марта 2020 года



