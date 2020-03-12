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Стали известны подробности ДТП на Комсомольской в Орле

Полиция продолжает расследование обстоятельств смертельной автоаварии, случившейся накануне вечером. ДТП произошло между остановками общественного транспорта «Уют» и «Ботаника». При столкновении внедорожника «Вольво» со световой опорой погибли водитель и пассажирка иномарки.


Страшный итог происшествия на улице Комсомольской, по словам инспекторов, предопределила скорость, при которой произошло ДТП, а она, по предварительным оценкам, была никак не меньше ста километров в час. В итоге внедорожник «Вольво», несмотря на высокие характеристики по безопасности, согнуло так, что он практически охватил корпусом бетонный столб. От страшного удара уличный светильник рухнул вниз. Чтобы извлечь погибших из груды исковерканного железа, спасателям пришлось изрядно поработать.
 
Уже в начальной стадии расследования полицейским удалось полностью исключить возможность участия в ДТП другого автомобиля. Следов столкновения на дороге не было, при том что свои последние метры «Вольво» проехал юзом.
 
По словам полицейских, характер повреждений автомобиля не оставлял водителю и пассажирке шансов на выживание. Смерть наступила мгновенно. На движении автотранспорта по улице Комсомольской авария не отразилась, однако, поврежденный внедорожник перекрыл трамвайные пути, блокировав у остановки «Ботаника» сразу несколько вагонов.



Иван Суверин
12 марта 2020 года
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