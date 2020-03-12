В Орле коммунисты воздержались от голосования за поправки в Конституцию Поправки, внесенные в Конституцию по инициативе президента России, поддержали в Государственной Думе и в Совете Федерации. Теперь пришла очередь и региональных парламентариев. Сегодня депутаты Орловского облсовета на внеочередном заседании высказали свое мнение.





Из 39 присутствующих пятеро воздержались. Коммунистов не устроил тот факт, что было предложено голосовать за все поправки сразу, а не за каждую в отдельности. В итоге поправки в Конституцию были приняты орловскими депутатами, до этого они обсуждались на профильных комитетах.





Анна Вайсергисер

12 марта 2020 года



