Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Водитель и пассажир погибли на месте. Причину ДТП выясняют полицейские.



- Орловские депутаты сегодня проголосовали «за» поправки в Конституцию.



- Театр, кино, литература и искусство - об этом на одной встрече. Орловцы встретились с актером и режиссером театра «Ленком» Сергеем Дьячковским.



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Вести-Орёл

12 марта 2020 года



