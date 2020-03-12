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Орловец, подозреваемый в убийстве пенсионерки, предстанет перед судом

Пожилая женщина была убита во время пробежки в лесопосадке у микрорайона «Болховский».


Трагедия произошла в начале июля прошлого года.

Следствием установлено, что 7 июля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, ограбил и убил 60-летнюю местную жительницу. Он похитил телефон потерпевшей, посредством которого перевел с ее счета на свой банковский счет денежные средства в сумме 8 700 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый – ранее судимый 26-летний житель Кромского района. Он предстанет перед судом за разбой, убийство и кражу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
12 марта 2020 года
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