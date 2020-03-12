Орловские депутаты одобрили поправки в Конституцию Поправки, внесенные в Конституцию по инициативе президента Владимира Путина, поддержали в Госдуме и в Совете Федерации. Свое мнение сейчас высказывают и региональные парламентарии. Для принятия законопроекта нужно, чтобы его поддержали две трети субъектов РФ. Сегодня орловские депутаты провели внеочередную сессию.





Орловским народным избранникам предстояло ответить лишь на один вопрос: поддерживают ли они пакет поправок в российскую Конституцию? Ответ «да» произнесли не все. Из 39 присутствующих депутатов пятеро воздержались. В частности, представители КПРФ. Коммунистов не устроил тот факт, что было предложено голосовать за все поправки сразу, а не за каждую в отдельности.



Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Если будем голосовать пакетом, то получится, что мы проголосуем и за хорошие и плохие, поэтому фракция КПРФ вынуждена была воздержаться».

ЛДПР и справедливороссы солидарны с мнением своих партийных лидеров. В «Единой России» поддержали все поправки. Среди них: минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня; индексация пенсий; запрет чиновникам на иностранное гражданство и счета в иностранных банках. Еще в Конституции хотят закрепить понятие семьи в традиционном понимании: мама, папа и дети. Планируют закрепить в Конституции понятие культуры как национального наследия. Грядут изменения и в политической системе.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня мы четко прописали и поддержали поправки в Конституцию, где говорится о том, что если международное право идет в ущерб интересам нашего государства, идет вразрез с нашей Конституцией, то Российская Федерация не обязана их исполнять».

Как только регионы России выскажут свое мнение, законопроект рассмотрят в Конституционном суде и его подпишет президент. Но в силу поправки вступят лишь после всенародного голосования (оно назначено на 22 апреля) и при условии, что больше половины граждан страны их поддержат.





Анна Вайсергисер

12 марта 2020 года



