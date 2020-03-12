В Орле обсудили стратегию развития системы ГЛОНАСС Сегодня за круглым столом в Орле собрались резиденты одного из самых перспективных кластеров - ГЛОНАСС. Вместе с коллегами из ведущих вузов региона и специалистами профильных департаментов областного правительства они обсудили перспективы и направления развития блока. Акцент в этом году будет сделан на интеллектуальные транспортные системы и цифровое сельское хозяйство.





2020 год для кластера ГЛОНАСС - знаковый. В этом году блоку, объединяющему разработчиков навигационно-телематических геоинформационных систем на базе спутниковых технологий, исполняется 5 лет. Кластер насчитывает сегодня больше 30 резидентов, технологии которых работают во всех уголках России.



Вячеслав Маланичев, исполнительный директор НП «ГЛОНАСС – регионам»: «Если говорить про систему каршеринга, это система моментной аренды автомобиля, та разработка, которая создавалась в Орле, активно используется в Москве. Планируется выйти и на международные рынки - и в Прибалтику, и на Ближний Восток, соответственно туда, где это решение будет востребовано в силу большого количества населения и ограниченности транспортных потоков».

Цифровизация сельского хозяйства сейчас - одно из перспективных направлений работы кластера ГЛОНАСС. Интересные проекты уже есть. Например, система сквозного контроля предприятий агропромышленного комплекса - она позволяет автоматически собирать любые данные. Или система учёта топлива.



Алексей Шкуров, зам. гендиректора компании - резидента кластера ГЛОНАСС: «По карточке выдается нужное количество топлива, это сразу везде отображается и позволяет лучше контролировать, например, когда во время уборочной комбайн стал в поле из-за отсутствия топлива, или в связи с нецелевым использованием».

Перспективный кластер активно поддерживается государством. Резидентам доступны льготные займы фонда микрофинансирования - в 2019 их было выдано почти на полмиллиарда. Или, например, квалифицированная консультация, которая востребована в любом бизнесе.



Марина Ивашина, зам. руководителя департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Центром «Мой бизнес» финансируется часть расходов предпринимателей в сфере бухгалтерского учета, информационного сопровождения, проведения маркетинговых кампаний, услуг по сертификации производимой продукции, оплачивается участие предпринимателей во всероссийских выставках».

По итогам заседания стратегия развития кластера ГЛОНАСС была актуализирована: ключевой вектор - интеллектуальные транспортные системы и цифровое сельское хозяйство.





Антон Киселёв

12 марта 2020 года



