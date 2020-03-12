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Сегодня в Орле выбирали ученика года

Конкурс проходит в нашей области в восьмой раз. В этом году он посвящен 75-летию Победы.


В региональный этап вышли 15 активных и креативных старшеклассников. Все они уже стали победителями в районном этапе. Приветственное слово прозвучало от победителя конкурса прошлого года Максима Мысина.

Идея конкурса возникла 8 лет назад, когда в школах появилось ученическое самообразование и самоуправление. Среди лучших - президенты школ, волонтеры, отличники, спортсмены, а еще они поют и танцуют и уверены: звания «Ученик года» - достойны.

В конкурсе несколько заданий. По мнению многих участников, визитная карточка - самое сложное. Ведь в ней нужно не просто рассказать о своих достоинствах, но и выразить их в творческой форме. Кроме креативности и артистизма пригодились знания истории, ораторское искусство, умение, используя современные технологии, собирать обобщать и представлять информацию. Ребятам нужно было сдать тест на тему «Орловская область в годы Великой Отечественной войны», принять участие в дискуссии и представить проект-инфографику на тему «Мы вместе ковали Победу».

По итогам всех конкурсов выберут победителя.


Татьяна Тимохина
12 марта 2020 года
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