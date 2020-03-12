«Учеником года» стала Елена Мерцалова Конкурс в Орловской области проходил в восьмой раз. В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы.





За звание «лучшего» боролись 15 старшеклассников. Они представляли «визитную карточку», отвечали на вопросы теста на знание истории Великой Отечественной и боев, которые проходили на родной земле, представляли инфографику на тему «Мы вместе ковали Победу!». В итоге первое место завоевала ученица орловской гимназии № 16 - Елена Мерцалова. К слову, представитель этой гимназии был лучшим и в прошлом году.





Татьяна Тимохина

12 марта 2020 года



