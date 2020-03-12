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Чиновников областной соцзащиты подозревают в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного помещения лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в учреждение, которое не имеет соответствующей лицензии.


Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года должностные лица департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области незаконно оформили и выдали 47 путевок о направлении лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в учреждение, которое не имеет соответствующей лицензии, - Орловский филиал Некоммерческого Фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна».

В результате незаконных действий должностных лиц допущены нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на психиатрическую помощь, социальную защиту и социальное обслуживание.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В ведомстве пока не уточнили круг возможных подозреваемых.


Орловское Информбюро
12 марта 2020 года
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