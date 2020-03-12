Чиновников областной соцзащиты подозревают в превышении должностных полномочий Возбуждено уголовное дело по факту незаконного помещения лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в учреждение, которое не имеет соответствующей лицензии.





Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года должностные лица департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области незаконно оформили и выдали 47 путевок о направлении лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в учреждение, которое не имеет соответствующей лицензии, - Орловский филиал Некоммерческого Фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна».



В результате незаконных действий должностных лиц допущены нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на психиатрическую помощь, социальную защиту и социальное обслуживание.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



В ведомстве пока не уточнили круг возможных подозреваемых.





Орловское Информбюро

12 марта 2020 года



