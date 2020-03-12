В 2019 году 314 многодетных семей в Орловской области были обеспечены земельными участками Сегодня состоялось заседание Совета по решению вопросов семей, имеющих детей. Совет создан при департаменте соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.





Участники заседания обсудили ход реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области», а также рассмотрели вопрос о предоставлении многодетным семьям земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства.



Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся различных льгот для многодетных семей. В частности, речь шла о бесплатном питании для детей из многодетных семей, обеспечении их льготными лекарствами, льготным проездом в общественном транспорте, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 марта 2020 года



