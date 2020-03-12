В Орле лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нет ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Европейские страны закрывают границы. Москва перешла на режим повышенной готовности. В Орловской области начала работать горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом.





В Орле лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нет. По данным Роспотребнадзора, 20 человек находятся под наблюдением. Трое - в индивидуальных боксах инфекционного отделения больницы им. Боткина. Это люди, которые вернулись с симптомами респираторной инфекции из Германии и Италии. У всех первые пробы на коронавирус не дали результатов. Теперь врачи ждут сроки, когда будет выполнена последняя, третья проба. Приехавший из Южной Кореи пациент уже выписан.



Виктория Адоньева, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Орловской области: «Принимаем мы этих пациентов, минуя приемный покой инфекционного корпуса, сразу в боксы. Там пациент пребывает в течение всего времени лечения или наблюдения».

Тесты на коронавирус выполняются тем орловцам, которые приехали из эпидемически опасных стран и имеют респираторные симптомы, а также тем, кто контактировал с уже заболевшими. Остальные наблюдаются инфекционистами по месту жительства. Сейчас таких чуть более 20. Половина боксов больницы пока пустует. Но если ситуация изменится, у департамента здравоохранения план развертывания коек уже есть.



Владимир Николаев, зам. руководителя департамента здравоохранения Орловской области «Фактически 230 инфекционных коек второго этапа, а основные - там, где есть боксированные койки, сейчас это четыре лечебных учреждения ЦРБ».

Для людей из группы риска, которые не попали под медицинский контроль, и у которых много вопросов, открыта горячая линия. Телефон 8(4862)43-53- 25.



Ирина Фролова, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Начал работу телефон горячей линии в департаменте здравоохранения Орловской области для населения, для средств массовой информации, куда поступают звонки от тех лиц, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных территорий».

Паники в Орле, судя по всему, пока нет, но отношение к ситуации с коронавирусом очень разное. Кто-то осуждает уезжающих в путешествие за границу, кто-то винит судьбу, было мнение, что это очередная сказка. Если и сказка, то очень грустная. Лекарства от этой инфекции пока нет. Однако нужно попытаться защититься: мыть руки и при возможности дезинфицировать их спиртовым раствором. Избегать мест скопления людей и при появлении симптомов сразу вызывать врача или скорую помощь.



Виктория Адоньева, главный внештатный специалист по инфекционным болезным департамента здравоохранения Орловской области: «Заболевание характеризуется повышением температуры и развитием кашля у большей части пациентов».

Маски, к сожалению, защищают только на выдох, а не на вдох, и носить их нужно тем, кто заболел. Здорового они вряд ли защитят.



Сейчас инфекционисты советуют не выезжать за пределы страны. Если вы вернулись из-за рубежа, стоит оставаться дома в течение двух недель, чтобы не представлять угрозу для окружающих - ведь можно не болеть, но быть источником инфекции.





Елена Литинская

12 марта 2020 года



